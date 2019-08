Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA sprechen über Verhandlungen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm, Lee Do-hoon und Stephen Biegun, kommen am Mittwoch in Seoul zu einem Gespräch zusammen.Lee und Biegun werden die Strategien beider Länder für eine baldige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung koordinieren.Biegun, Sondergesandter für Nordkorea im US-Außenministerium, traf am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea ein, um über Wege für die Wiederaufnahme von Arbeitsgesprächen mit Nordkorea zu diskutieren.Biegun wird am Mittwochnachmittag Vereinigungsminister Kim Yeon-chul einen Besuch abstatten. Am Donnerstag wird er mit Kim Hyun-chong, Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, über Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA sprechen.Wie verlautete, werde derzeit koordiniert, dass Biegun im Anschluss an den Besuch in Südkorea nach Peking weiterreist, um sich mit chinesischen Diplomaten zu treffen.Am Dienstag ging eine gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA zu Ende, der sich Nordkorea wiederholt widersetzte. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob bald wieder Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA aufgenommen werden können. Laut US-Präsident Donald Trump äußerte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in einem Schreiben an ihn die Hoffnung, dass nach dem Ende der Übung neue Verhandlungen beginnen würden.