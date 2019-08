Außenminister Südkoreas und Chinas führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Chinas haben am Dienstag Gespräche über die Verstärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern geführt.Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha traf am Dienstag für ein trilaterales Treffen mit ihren Amtskollegen aus China und Japan in Peking ein.Bei dem Treffen betonte der chinesische Außenminister Wang Yi angesichts des Konflikts zwischen Südkorea und Japan die trilaterale Kooperation zwischen den drei Ländern und hoffte, dass Südkorea und Japan die Angelegenheit durch Dialog und Verhandlungen beilegen werden. Laut einer diplomatischen Quelle deutete Wang die Position an, dass China für die Stabilität in Nordostasien alles unternehmen wolle, was möglich wäre.Kang sagte laut Informationen, Südkorea strebe Gespräche mit Japan an, um eine vernünftige Lösung zu finden. Das sei jedoch schwierig, weil Japan sich nicht darauf einlasse.Das chinesische Außenministerium teilte mit, dass Wang beim Treffen mit Kang geäußert habe, dass Südkorea, China und Japan den Multilateralismus und den Freihandel schützen sollten. Er habe die Hoffnung geäußert, dass Südkorea und Japan durch Dialog und Verhandlungen den vorhandenen Konflikt gut bewältigen würden. Wang betonte zudem die Bemühungen um die weitere Entwicklung der Kooperation zwischen den drei Ländern.Kang wies auf die jüngsten Besorgnis erregenden Handlungen Nordkoreas hin und hoffte, dass beide Seiten intensiv darüber sprechen würden, wie sie für eine baldige Rückkehr Nordkoreas zum Dialog kooperieren sollten.Wie verlautete, seien Kang und Wang mit der Wichtigkeit der Kommunikation auf ranghoher Ebene zwischen beiden Ländern einverstanden gewesen. Sie teilten die Ansicht, dass Chinas Präsident Xi Jinping bald Südkorea besuchen sollte, und sprachen über einen möglichen Termin.