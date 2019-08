Innerkoreanisches Nordkorea macht USA für Verschlechterung der Situation verantwortlich

Nordkorea hat den USA vorgeworfen, eine Verschlechterung der Situation auf der koreanischen Halbinsel herbeigeführt zu haben.



„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, schrieb am Mittwoch in einem Kommentar, die unveränderte feindselige Politik der USA gegenüber Nordkorea dränge es dazu, Gegenmaßnahmen zur Selbstverteidigung zu treffen, um potenzielle und direkte Bedrohungen zu beseitigen.



Die Zeitung erwähnte die am Dienstag beendete Stabsrahmenübung Südkoreas und der USA sowie die Beschaffung neuer amerikanischer Waffen durch die südkoreanische Regierung. Wegen der rücksichtslosen Kriegsspiele der USA und der Machenschaften für die Verstärkung der militärischen Kraft verschlechtere sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region immer weiter, hieß es.



Angesichts der Eskalation der Spannungen könnten sich die Beziehungen nicht verbessern. Inmitten der zunehmenden Konfrontation seien konstruktive Gespräche und ein wahrer Frieden unmöglich. Nordkorea habe mehr als einmal gewarnt, dass gegen Nordkorea gerichtete Aktionen wie gemeinsame Militärübungen der Verbesserung der Nordkorea-USA-Beziehungen im Wege stünden und Nordkorea dazu veranlassen könnten, die getroffenen wichtigen Maßnahmen zu überdenken, betonte die Zeitung.



Nordkorea hatte seit dem Treffen zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA Ende Juni an der innerkoreanischen Grenze auf Kritik an den USA möglichst verzichtet. Nordkorea hatte inzwischen mehrmals südkoreanisch-US-amerikanische Militärübungen und die Waffenbeschaffung kritisiert, der Fokus dabei lag jedoch hauptsächlich auf Südkorea.



In dem Kommentar hieß es weiter, dass die USA sich keinen Frieden auf der koreanischen Halbinsel und keine Verbesserung der Beziehungen wünschten und unsaubere Zwecke verfolgten. Zugleich wurde jedoch betont, dass Nordkorea konsequent die Position vertrete, durch Dialog und Verhandlungen das Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA zu verbessern und eine dauerhafte und stabile Friedensordnung zu schaffen.