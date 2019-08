Finanzminister: Südkorea will 2020 4,7 Billionen Won in innovative Industrien investieren

Photo : YONHAP News

Südkorea will nächstes Jahr 4,7 Billionen Won (3,9 Milliarden Dollar) strategisch investieren, um das innovative Wachstum auf weitere Bereiche zu erweitern.Das teilte Vizeministerpräsident und Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Sitzung am Mittwoch mit.Die Regierung habe vor, nächstes Jahr 1,7 Billionen Won (1,4 Milliarden Dollar) in die Bereiche Daten, Netzwerk (5G) und künstliche Intelligenz zu investieren. Für System-Halbleiter, Biohealth und Zukunftsautos würden drei Billionen Won (2,5 Milliarden Dollar) eingesetzt, hieß es.In der ersten Phase würden Investitionen in die Kerninfrastruktur auf den Gebieten Daten, Netzwerk und KI erweitert. In der zweiten Stufe wolle die Regierung durch Investitionen in drei neue Industrien, System-Halbleiter, Biohealth und Zukunftsautos, die Innovation auf sämtliche Industrien ausweiten, sagte Hong.Neue Projekte für die Verbreitung der Innovation würden eingeführt, darunter die Entwicklung von Batterietechnologien für Wasserstoff- und Elektroautos, hieß es weiter.