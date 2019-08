US-Außenminister rät Nordkoreas Machthaber eindringlich zu neuen Gesprächen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eindringlich geraten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS äußerte sich Pompeo am Dienstag besorgt über Nordkoreas jüngste Starts von Kurzstreckenraketen. Er hoffe, dass Kim Jong-un an den Verhandlungstisch komme und ein besseres Ergebnis erziele.Beide Länder seien nicht so schnell an den Verhandlungstisch zurückgekehrt wie die USA gehofft hätten. Doch Washington verstehe, dass es auf dem Weg Buckel gebe, sagte der Chefdiplomat weiter.Zurzeit besucht der US-Chefunterhändler für die Abrüstungsgespräche mit Nordkorea, Stephen Biegun, Südkorea.Es gibt Spekulationen, dass Biegun an der innerkoreanischen Grenze mit nordkoreanischen Beamten Kontakt aufnehmen könnte.