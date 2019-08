Wirtschaft Südkoreas Netto-Finanzvermögen im Ausland erreicht Rekordhoch

Südkoreas Netto-Finanzvermögen im Ausland hat infolge der zugenommenen Wertpapierinvestitionen den bisher höchsten Stand erreicht.



Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank belief sich das Finanzvermögen im Ausland Ende Juni auf eine Billion und 621,5 Milliarden Dollar. Das sind 48,1 Milliarden Dollar mehr als im Vorquartal.



Das Volumen der Investitionen von Ausländern in Südkorea (finanzielle Verbindlichkeiten) wuchs um 22,1 Milliarden Dollar auf eine Billion und 159,2 Milliarden Dollar.



Das reine Finanzvermögen im Ausland nach dem Abzug der Finanzschulden stieg um 26 Milliarden Dollar auf 462,3 Milliarden Dollar. Das entspricht dem bisher höchsten Stand.



Ein Mitarbeiter der Notenbank nannte als Grund, dass die Margengewinne bei Aktien und Anleihen infolge der Aktienkursanstiege in den USA und der sinkenden globalen Zinsen gestiegen seien.



Die Netto-Auslandsforderungen schrumpften um 3,1 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorquartal auf 471,1 Milliarden Dollar. Die Auslandsforderungen wuchsen um 18,4 Milliarden Dollar auf 933,1 Milliarden Dollar, während die Auslandsschulden um 21,5 Milliarden Dollar auf 462,1 Milliarden Dollar zunahmen.



Der Anteil der kurzfristigen Fremdwährungsanleihen an den Auslandsschulden stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 30,3 Prozent. Das Verhältnis der kurzfristigen Fremdwährungsanleihen zu den Devisenreserven nahm um 2,8 Prozentpunkte auf 34,7 Prozent zu.