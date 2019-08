Nationales Fast 10.000 Ausländer studieren in Südkorea mit Regierungsstipendium

Seit der Einführung eines Stipendienprogramms der Regierung für Ausländer im Jahr 1967 haben bisher fast 10.000 Ausländer mit diesem Stipendium in Südkorea studiert.



Das Nationalinstitut für Internationale Bildung des Bildungsministeriums teilte am Mittwoch mit, dass die Zahl der bisherigen Nutznießer des Programms Global Korea Scholarship (GKS) 9.795 Personen aus 156 Ländern betrage. Zu ihnen zählten allein in diesem Jahr 873 Stipendiaten.



1.885 Stipendiaten erhielten das Stipendium für einen Doktorkurs, 6.037 für einen Masterstudiengang. 1.614 Nutznießer waren Studenten in einem Bachelorstudiengang.



Etwa 5.300 Studienabsolventen des GKS-Programms sind als einflussreiche Führungskräfte auf verschiedenen Gebieten in ihren Ländern tätig. Sie setzen sich für den Austausch untereinander und die Kooperation mit Südkorea ein.