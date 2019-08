US-Beamter: Koalition zum Schutz in Straße von Hormus dient Stabilität von Ölmarkt

Photo : YONHAP News

Laut einem leitenden US-Beamten ist eine von den USA angestrebte Koalition zum Schutz von Schiffen in der Straße von Hormus dafür gedacht, die Stabilität des Ölmarktes zu gewährleisten.Die entsprechende Äußerung machte Brian Hook, Sondergesandter für Iran im US-Außenministerium, in einem Interview mit KBS in New York.Die Energiepreise würden steigen, sollte es in der Straße von Hormus viele Bedrohungen für die Schifffahrtsfreiheit geben, sagte Hook und verwies darauf, dass ein Viertel des globalen Erdöltransports die Meerenge passiert. Die Bildung einer Koalition für die Sicherheit der Meerenge sei erforderlich, um für einen stabilen Ölmarkt zu sorgen.Hook betonte, dass die Beteiligung an der Koalition nicht unbedingt eine Truppenentsendung erfordere. Dies könne bedeuten, Ausrüstung für See- und Luftstreitkräfte sowie das Personal hierfür zur Verfügung zu stellen.Über die Beteiligung müsse jedes Land freiwillig entscheiden, sagte er weiter. Zugleich hieß es, dass Großbritannien und Bahrain jüngst die Bereitschaft zur Beteiligung bekannt gegeben hätten.Hook rief asiatische Länder einschließlich Südkoreas zur Beteiligung auf. Die meisten Erdöllieferungen durch die Straße von Hormus gingen nach Asien.