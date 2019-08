Biegun: Südkorea und USA bringen Friedensprozess mit Nordkorea in Zusammenarbeit voran

Photo : YONHAP News

Die USA und Südkorea bringen den Friedensprozess mit Nordkorea in Zusammenarbeit voran. Das sagte der US-Chefunterhändler für die atomaren Abrüstungsgespräche Stephen Biegun.Bei einem Treffen mit Südkoreas Vereinigungsminister Kim Yeong-chul in Seoul sagte Biegun am Mittwoch, dass die gemeinsamen Anstrengungen des Ministeriums und des US-Teams zu Fortschritten im Friedensprozess mit Nordkorea beitragen würden.Auch würden diese Anstrengungen beide Koreas näher zusammenbringen. Washington unterstütze "Südkoreas Auftrag".Auch dankte er Moon Jae-in für Südkoreas Beitrag für das Zustandekommen des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an der DMZ im Juni.Er hoffe auf weitere Fortschritte durch eine gemeinsame Zusammenarbeit der Verbündeten. Der südkoreanische Minister sagte, dass er auf eine enge Kooperation hoffe, damit diese einen positiven Einfluss sowohl auf das Nordkorea-USA-Verhältnis als auch die innerkoreanischen Beziehungen haben könne.