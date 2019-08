Trump verspricht Apple Unterstützung im Wettbewerb gegen Samsung

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat versprochen, Apple angesichts des Wettbewerbs mit Samsung Electronics zu helfen.Nach dem jüngsten Abendessen mit Apple-CEO Tim Cook erwähnte Trump am Mittwoch (Ortszeit) zum zweiten Mal Apples Schwierigkeiten in Bezug auf US-Zölle auf Importe aus China und Samsung.Das Problem sei, dass Samsung, ein guter Konkurrent, keine Zölle zahlen werde. Er werde Cook bei diesem Problem kurzfristig helfen, sagte Trump vor Reportern, ohne mögliche konkrete Maßnahmen zu nennen.Trump hatte zuvor am Sonntag gesagt, dass Tim beim gemeinsamen Essen letzte Woche auf Schwierigkeiten wegen Zöllen im Wettbewerb mit Samsung hingewiesen habe. Samsung zahle keine Zölle, da es in Südkorea ansässig sei, hieß es damals.Apple produziert die meisten Produkte in China, darunter iPhones. Beim Import dieser Produkte in die USA werden ab dem 15. Dezember zehnprozentige Zölle verhängt, die die USA im Handelsstreit mit China zusätzlich beschlossen.