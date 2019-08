Aufführung von auf japanischem Roman basierendem Theaterstück abgesagt

Photo : YONHAP News

Inmitten des Boykotts japanischer Produkte in Südkorea ist die Aufführung eines auf einem japanischen Roman basierenden Theaterstücks abgesagt worden.Die Produktionsfirma DAL Company teilte am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite mit, die im Oktober geplante Aufführung „Miracles of the Namiya General Store“ (Wunder des Namiya Gemischtwarenladens) aus dem Programm genommen zu haben.Man halte es nicht für wünschenswert, unabhängig von der Botschaft des Stücks, dieses zum jetzigen Zeitpunkt aufzuführen. Die Firma verstehe die Wut der Bürger wegen der Beziehungen mit Japan, die sich infolge politischer und wirtschaftlicher Angelegenheiten verschlechtern, hieß es.“Miracles of the Namiya General Store” ist ein Roman des japanischen Kriminalschriftstellers Keigo Higashino, dessen Werke auch in Südkorea beliebt sind. Das Theaterstück auf der Grundlage des Romans wurde im vergangenen Jahr in Südkorea produziert und uraufgeführt.