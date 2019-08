Koreaner können künftig in Belgien Führerschein schneller umschreiben lassen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Staatsbürger werden künftig in Belgien ihren Führerschein schneller umschreiben lassen können.Die südkoreanische Botschaft in Belgien und bei der Europäischen Union und das belgische Verkehrsministerium unterzeichneten am Mittwoch (Ortszeit) eine Absichtserklärung über die Verkürzung der Dauer des Führerschein-Umtauschs.Gemäß dem 1990 abgeschlossenen bilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der Führerscheine können Südkoreaner ihren in Südkorea ausgestellten Führerschein in einen belgischen Führerschein umschreiben lassen, sollten sie mindestens sechs Monate in Belgien leben. Bislang dauerte das Verfahren jedoch bis zu drei Monate.In der Absichtserklärung wird das Umtauschverfahren ausführlich beschrieben. Sie sieht auch die Vereinheitlichung der Antragsdokumente vor.Die Vereinbarung gilt ab dem 1. Oktober. Die Botschaft erwartet, dass nach Vorlage des südkoreanischen Führerscheins in weniger als einer Woche ein belgischer Führerschein ausgestellt werden kann.