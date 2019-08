Zahl koreanischer Touristen in Japan im Juli um 7,6 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der südkoreanischen Touristen in Japan ist im Juli um 7,6 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen.Entsprechende statistische Daten veröffentlichte die Japanische Fremdenverkehrszentrale JNTO am Mittwoch.Demnach reisten im Juli 561.700 Südkoreaner nach Japan. Das sind 46.000 Personen oder 7,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Es ist außerdem das schlechteste Monatsergebnis in diesem Jahr.Bei den Südkoreanern wurde damit der größte Rückgang verzeichnet, gefolgt von Indonesiern mit 4,9 Prozent und Hongkongern mit minus 4,4 Prozent.Die Zahl der südkoreanischen Touristen im Zeitraum von Januar bis Juli sank um 4,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 4,42 Millionen.JNTO führte das Ergebnis auf die Diversifizierung der Reiseziele von Koreanern auf China und Vietnam, den Konjunkturabschwung in Südkorea sowie den Verzicht auf Japan-Reisen wegen der jüngst verschlechterten Beziehungen zwischen beiden Ländern zurück.Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass der Reihe nach Flüge nach Japan gestrichen worden seien, da immer mehr Südkoreaner von Reisen nach Japan Abstand nehmen würden. Als Grund wurde die Verschlechterung der Beziehungen wegen der Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit und die Verschärfung der Exportregelungen Japans gegenüber Südkorea genannt.Laut JTB, Japans größtem Reiseanbieter, sank die Zahl der Buchungen südkoreanischer Touristen für August um 70 Prozent im Vorjahresvergleich und für September um 80 Prozent.