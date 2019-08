Südkorea fordert Nordkorea zu Gesprächen auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea trotz dessen Kritik aufgefordert, zum Dialog zurückzukehren.Die Regierung halte an der Position fest, die bei den innerkoreanischen Gipfeln im letzten Jahr verabschiedeten Erklärungen gründlich umzusetzen, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber. Dafür seien der Dialog und die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea der einzige Weg.Seine Äußerung erfolgte in Bezug auf eine früher am Tag veröffentlichten Stellungnahme eines Sprechers des nordkoreanischen Außenministeriums. Darin kritisierte Nordkorea Waffenkäufe des südkoreanischen Militärs und betonte, dass es kein Interesse an Gesprächen habe, solange feindselige militärische Handlungen der USA und Südkoreas fortgesetzt werden.Man habe bereits betont, dass es Südkoreas unveränderte Position sei, dass eventuelle Differenzen beim Dialog koordiniert werden könnten. Er fordere erneut, dass Nordkorea für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel und die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen aktiv darauf reagiere, hieß es weiter.Der Beamte wurde auch danach gefragt, ob die Spekulation vernünftig sei, dass neue Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA Anfang September und damit nach der am 29. August geplanten Tagung der Obersten Volksversammlung Nordkoreas stattfinden würden. Er führte die Spekulation von Experten darauf zurück, dass Nordkorea in der Vergangenheit niemals im Vorfeld einer wichtigen Veranstaltung eine Tagung der Obersten Volksversammlung abgehalten hatte.Das Vereinigungsministerium teilte unterdessen mit, dass der Rechnungshof den Plan mitgeteilt habe, eine Inspektion zur Situation der aus Nordkorea geflüchteten Einwohner durchzuführen.Die Auditbehörde führt laut Informationen ab dem 19. August bis 6. September eine Voruntersuchung durch, um die Inspektion im September aufzunehmen.