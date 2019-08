Südkoreanischer Beamter: USA-Nordkorea-Gespräche stehen anscheinend kurz bevor

Photo : YONHAP News

Die Wiederaufnahme der Nuklearverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA steht laut einem ranghohen südkoreanischen Beamten allem Anschein nach kurz bevor.Die Einschätzung äußerte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater im Präsidialamt Kim Hyun-jong im Anschluss an ein Gespräch mit dem US-Sonderbeauftragten für die Nordkoreafrage Stephen Biegun am Donnerstag in Seoul.Das einstündige Gespräch mit Biegun habe das Präsidialamt geführt, um eine Botschaft an die USA zu übermitteln.Mit Biegun habe er ebenfalls über die mögliche Verlängerung des Militärabkommens zwischen Südkorea und Japan gesprochen.Unterdessen soll Biegun seinen ursprünglich bis heute geplanten Aufenthalt in Seoul um einen Tag verlängert haben. Nach seinen Besuchen in Tokio und Seoul wird er nach Peking weiterreisen.