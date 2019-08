Börse in Seoul schließt am Donnerstag schwächer

Photo : YONHAP News

Die Börse in Südkorea hat am Donnerstag schwächer geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,69 Prozent auf 1.951,01 Zähler.Die Mitschriften von der Sitzung des Offenmarktausschusses im Juli ließen Zweifel an einer kräftigen Zinssenkung aufkommen.Das Protokoll zeige, dass die Meinungen der Mitglieder des Fed-Vorstands geteilt seien. Das bevorstehende Notenbankertreffen Jackson Hole ziehe nun noch größere Aufmerksamkeit auf sich, da sich die wirtschaftliche Lage seit der Sitzung im Juli verschlechtert habe, hieß es im Tagesbericht des Wertpapierhauses KB Securities.