Nationales Erstes LNG-Schiff der Regierung wird in Dienst gestellt

Das erste mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Schiff im Besitz der Regierung wird in Dienst gestellt.



Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte mit, dass das LNG-Schiff Cheonghwa 2 am heutigen Freitag im Hafen von Ulsan an der Ostküste feierlich in Dienst gestellt werde.



Das Ministerium beschloss 2017, für die Verbesserung der Luftqualität an Häfen LNG-Schiffe einzuführen.



Das 273-Tonnen-Schiff wird für Reinigungsarbeiten innerhalb des Hafens von Ulsan eingesetzt. Dank seiner Ausrüstung für die Beseitigung von Hindernissen für die Schifffahrt und Treibgut sowie die Prävention einer Ölverschmutzung wird erwartet, dass ein zügiges Vorgehen im Falle einer Ölverschmutzung möglich ist.



Das Schiff wird auch für regelmäßige Patrouillen und die Umweltreinigung auf Langstrecken-Routen zwischen dem Hafen von Ulsan und anderen Häfen eingesetzt.



Das Ressort will weitere umweltfreundliche Schiffe einführen. Im diesjährigen Nachtragshaushalt sind 4,4 Milliarden Won (3,6 Millionen Dollar) für den Austausch von zwei Schiffen zur Hafenreinigung gegen LNG-Schiffe vorgesehen. Das Ministerium will jedes Jahr ein bis zwei Schiffe zur Reinigung von Häfen gegen LNG-Schiffe austauschen, um alle 22 solche Schiffe durch umweltfreundliche Schiffe zu ersetzen.