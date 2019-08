Außenministerin: Beendigung von Militärabkommen mit Japan von Bündnis mit USA getrennte Angelegenheit

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat darauf hingewiesen, dass die Entscheidung Südkoreas für die Beendigung eines Militärabkommens mit Japan eine vom Bündnis zwischen Südkorea und den USA getrennte Angelegenheit sei.Das sagte Kang am Donnerstag nach ihrer Rückkehr aus Peking, wo sie an einem trilateralen Außenministertreffen zwischen Südkorea, China und Japan teilgenommen hatte. Es habe Diskussionen gegeben, dass die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz die Kooperation untereinander ständig verstärken werde.Die Aufkündigung des Abkommens über den Austausch von Militärinformationen mit Japan habe Südkorea aufgrund der Frage des Vertrauens zwischen beiden Ländern beschlossen. Sie werde die Entscheidung auf diese Weise Japan und den USA erläutern, hieß es.Sie glaube, dass die Streichung Südkoreas aus der weißen Liste der bevorzugten Handelspartner Japans verfahrensmäßig am 28. August in Kraft treten werde. Ihres Wissens treffe Südkorea Vorbereitungen dafür, sagte Kang weiter.Sie fügte hinzu, dass sie und ihr japanischer Amtskollege Taro Kono die Fortsetzung von Gesprächen vereinbart hätten.