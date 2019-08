Südkorea und Großbritannien unterzeichnen Freihandelspakt

Photo : YONHAP News

Südkorea und Großbritannien haben ein bilaterales Freihandelsabkommen unterzeichnet.Das Abkommen ist für den Fall gedacht, dass Großbritannien Ende Oktober ohne Austrittsvertrag die Europäische Union verlässt. Damit soll die Kontinuität des Handels zwischen beiden Ländern aufrechterhalten werden.Die koreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee und die britische Ministerin für internationalen Handel, Elizabeth Truss, unterzeichneten am Donnerstag (Ortszeit) in London den Vertragstext und drei weitere Dokumente.Yoo sagte, dass der Freihandelspakt durch einen offenen und freien Handel den gemeinsamen Wohlstand beider Länder fördern werde. Es werde dafür gesorgt, dass koreanische Unternehmen von unsicheren Bedingungen wie dem Brexit befreit und auf stabile Weise Handels- und Investitionstätigkeiten durchführen würden.Die Regierungen beider Länder hatten sich im Juni grundsätzlich auf einen bilateralen Freihandelspakt geeinigt. Danach erfolgte die Prüfung des Vertragstexts.Großbritannien ist Südkoreas zweitgrößter Handelspartner unter den EU-Mitgliedern. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern betrug letztes Jahr 13,17 Milliarden Dollar.Gemäß dem Freihandelspakt mit Großbritannien werden die Zugeständnisse im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und der EU weiter gelten, um die Zollfreiheit für sämtliche Industriegüter aufrechtzuerhalten. Demnach kann Südkorea seine Exportschlager weiter zollfrei nach Großbritannien exportieren.Beide Länder werden anlässlich des FHA-Abschlusses auch die Kooperation in neuen Industrien wie künstliche Intelligenz und Big Data verstärken.