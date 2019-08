Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der Volleyball-Asienmeisterschaft der Frauen den Einzug ins Halbfinale geschafft.Die südkoreanische Nationalmannschaft setzte sich in ihrem ersten Spiel der Achtelfinalrunde am Donnerstag in Seoul mit 3:0 gegen Taiwan durch.Südkorea wird am Freitag mit Thailand um den ersten Platz in Gruppe E kämpfen. In einer weiteren Gruppe werden China und Japan um die Spitzenposition kämpfen.