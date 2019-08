Seoul: Verhandlungen über Aufteilung von Stationierungskosten der US-Truppen beginnen voraussichtlich Mitte September

Photo : YONHAP News

Die Verhandlungen zwischen Südkorea und den USA über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea werden voraussichtlich Mitte September beginnen.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte am Donnerstag Reportern, man gehe davon aus, dass die Verhandlungen möglicherweise bereits Mitte September nach den Feiertagen des Erntedankfestes Chuseok am 13. September beginnen würden.Der konkrete Termin werde durch bilaterale Diskussionen festgelegt. Er erwarte, dass die Entscheidung bald gefällt werde, hieß es.Die Chefunterhändler beider Länder bei den Verhandlungen über das zehnte Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten diskutierten am 20. August in Seoul über einen Zeitplan für Verhandlungen über das elfte Abkommen. Das zehnte Abkommen ist bis Jahresende gültig, daher sollen neue Verhandlungen binnen Jahresfrist abgeschlossen werden.Wie verlautete, hätten die USA bereits ihren neuen Chefunterhändler bestimmt. Laut dem Beamten wird der neue Verhandlungsführer Südkoreas offenbar bald vorgestellt.