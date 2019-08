Finanzminister: Staatshaushalt soll nächstes Jahr auf 513 Billionen Won steigen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will das Budget im kommenden Jahr um etwa neun Prozent verglichen mit diesem Jahr auf 513 Billionen Won (424 Milliarden Dollar) steigern.Das teilte Finanzminister Hong Nam-ki am Freitag bei einem Treffen mit Reportern mit.Die Regierung wolle mit Rücksicht auf die in- und externe Wirtschaftslage den Haushaltsplan für 2020 möglichst expansiv gestalten. Es seien ein aktiver Einsatz von Staatsfinanzen, mittel- und langfristige Finanzbedingungen und weitere Faktoren umfassend berücksichtigt worden, hieß es.Hong erwartete, dass gemäß dem Haushaltsplan das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt von 37,2 Prozent in diesem Jahr in den oberen 39-Prozent-Bereich im kommenden Jahr steigen wird.Hinsichtlich des Wirtschaftswachstums im laufenden Jahr hieß es, es sei noch nicht an der Zeit, das Wachstumsziel der Regierung nach unten zu korrigieren. Zunächst habe Vorrang, sich für die Erholung der Wirtschaftsdynamik einzusetzen.