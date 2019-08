Trump und Abe über Nordkoreas Raketenstarts nicht einer Meinung

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sind über Nordkoreas Raketenstarts nicht einer Meinung.Vor dem bilateralen Gespräch am Rande des G7-Gipfels in Frankreich sagte Trump der Presse am Sonntag, er sei über die Starts nicht glücklich, doch würde damit nicht gegen die Einigung zu Langstreckenraketen verstoßen.Auch wiederholte er seine Kritik an den gemeinsamen Militärmanövern mit Südkorea. Diese seien unnötig und eine völlige Geldverschwendung.Er habe von Kim Jong-un in der Woche zuvor einen Brief erhalten, in dem dieser sich über Südkoreas Kriegsspiele aufgeregt habe.Der japanische Premier bezeichnete die Raketenstarts hingegen als klaren Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats und extrem bedauerlich.Doch seien er und Trump stets einer Meinung, wenn es um Nordkorea gehe. Er unterstütze den USA-Nordkorea-Prozess zu 100 Prozent, sagte Abe weiter.