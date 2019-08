BTS von MTV UK zu heißestem Superstar 2019 gekürt

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat den Titel des heißesten Superstars von MTV gewonnen.BTS seien Spitzenreiter in der Online-Abstimmung zur Wahl des „Hottest Summer Superstar of the Year“ geworden, gab MTV UK, ein britischer Musikkanal, am Samstag (Ortszeit) auf seiner Webseite bekannt.MTV veranstaltet die Abstimmung seit 2013 in jedem Sommer. Unter 50 Kandidaten verbuchten BTS 19,7 Millionen von insgesamt 44 Millionen Stimmen für sich.BTS sind in fünf Kategorien bei den MTV Video Music Awards nominiert, die diese Woche in den USA stattfinden.