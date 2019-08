Wirtschaft Unternehmertreffen zwischen Südkorea und Japan findet planmäßig statt

Ein Treffen zwischen Unternehmern Südkoreas und Japans wird trotz der zugespitzten bilateralen Beziehungen planmäßig im September stattfinden.



Das teilte die Japan-Korea Economic Association, Veranstalter auf japanischer Seite, am Freitag mit. Unabhängig von der Entscheidung der südkoreanischen Regierung, das Abkommen mit Japan über den Austausch von Militärinformationen (GSOMIA) zu beenden, werde das Treffen wie geplant im September abgehalten.



Laut der japanischen Zeitung „Sankei Shimbun“ sagte ein Vertreter des Verbandes, es sei sinnvoll, einen privaten Austausch in einer Zeit voranzutreiben, in der sich die Beziehungen zwischen den Regierungen verschlechtert hätten.



Das Jahrestreffen der Korea-Japan Economic Association und der Japan-Korea Economic Association wurde im Jahr 1969 eingeführt, vier Jahre nach der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Das Treffen fand seitdem jedes Jahr statt, obwohl die Termine mehrmals verschoben wurden.



Die 51. Zusammenkunft war ursprünglich für Mai vorgesehen, wurde jedoch wegen der Verschlechterung der bilateralen Beziehungen auf September verschoben. Beide Seiten vereinbarten, am 24. und 25. September in Seoul zusammenzukommen.