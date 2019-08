Golferin Ko Jin-young erzielt vierten Saisonsieg auf LPGA-Tour

Photo : YONHAP News

Die koreanische Golferin Ko Jin-young hat ihren vierten Saisonsieg auf der LPGA-Tour gefeiert.Die Weltranglistenerste beendete bei den Canadian Pacific Women´s Open am Sonntag (Ortszeit) im kanadischen Aurora die letzte Runde mit acht unter Par. Ko gewann den Titel mit insgesamt 26 unter Par (262 Schlägen).Damit feierte Ko ihren vierten Saisonsieg und den bisher sechsten Sieg auf der LPGA-Tour.Die 24-Jährige baute damit ihre Führung in der Preisgeldrangliste der LPGA-Tour für diese Saison aus. Auch in den Wertungen beste Spielerin des Jahres sowie durchschnittliche Schlagzahl liegt sie vorn.Koreanische Golferinnen einschließlich Kos siegten bei zwölf von den bisher 24 LPGA-Turnieren in diesem Jahr.