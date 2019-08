Regierungslager will im nächstjährigen Budget zwei Billionen Won wegen Japans Exportrestriktionen vorsehen

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die Regierungspartei wollen den nächstjährigen Haushaltsplan so expansiv wie möglich gestalten, um gegen Japans Exportrestriktionen vorzugehen und die Wirtschaftsdynamik zu verbessern.Darauf einigten sich beide Seiten bei ihrer Diskussion am Montag.Vereinbart wurde, mehr als zwei Billionen Won (1,6 Milliarden Dollar) für die Selbstständigkeit und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie einzuplanen, um gegen Japans Handelsvergeltung vorzugehen. Mit einem Sonderkonto wird die systematische Förderung dieser Branchen unterstützt.In Bezug auf Maßnahmen gegen Feinstaub sollen die Budgetmittel für die Emissionreduzierung bei großen Emittenten in der Industrie, dem Transport- und Alltagsbereich verdoppelt werden. Damit will das Regierungslager das Ziel der Reduzierung der Feinstaubemissionen im Lande um 30 Prozent bereits im Jahr 2021 erreichen, ein Jahr früher als ursprünglich geplant.Die Unterstützung für junge Menschen beim Wohnen, Arbeitsplätzen und der Vermögensbildung wird ebenfalls verstärkt. 29.000 öffentliche Mietwohnungen in der Nähe von U-Bahnhöfen sollen für Neuvermählte und junge Menschen angeboten werden, nach 20.000 im laufenden Jahr.Das Volumen der speziellen öffentlichen Kreditbürgschaft für Kleinhändler und –unternehmer wird um fünf Billionen Won (4,1 Milliarden Dollar) erhöht. Die Budgetmittel für die Erhöhung der Deckungsrate der Krankenversicherung werden um eine Billion Won (820 Millionen Dollar) aufgestockt.Die Regierung will einen entsprechenden Haushaltsplan nach der Beratung auf der Kabinettssitzung in der laufenden Woche am 3. September dem Parlament einreichen.