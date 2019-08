Manöver für Verteidigung von Dokdo geht zu Ende

Photo : YONHAP News

Das am Sonntag begonnene Manöver für die Verteidigung von Dokdo ist am Montag gegen Mittag zu Ende gegangen.Am zweiten Tag der Übung übernahm die Küstenwache die Federführung, während am ersten Tag die Marine federführend war.Wie verlautete, sei am Montag die Situation simuliert worden, dass ein ziviler Fischkutter oder ein Militärschiff eines anderes Landes illegal in Südkoreas Territorialgewässer eindrang. Dabei kamen unter anderem vier Patrouillenschiffe der Küstenwache, fünf Kriegsschiffe der Marine und ein Schiff einer kommunalen Verwaltungseinheit zum Einsatz. Auch drei Flugzeuge und das Spezialkommando der Küstenwache wurden mobilisiert.Am ersten Tag wurden so viele Streitkräfte wie noch nie eingesetzt, darunter etwa zehn Kriegsschiffe sowie zehn Flugzeuge. Erstmals war die Maritime Task Flotilla Seven, eine Elitetruppe der Marine, einschließlich des Aegis-Zerstörers König Sejong beteiligt.Wie verlautete, wolle die Regierung nach dem Ende der Übung überprüfen, wann und in welchem Umfang die zweite Übung des Jahres stattfinden soll.Südkoreas Militär hält zweimal im Jahr eine Übung zur Verteidigung von Dokdo ab, um den Willen für die Verteidigung der Felseninseln zu demonstrieren.