Präsidialer Stabschef weist Japans Protest gegen Übung für Dokdo-Verteidigung zurück

Photo : KBS News

Der präsidiale Stabschef Noh Young-min hat den Protest der japanischen Regierung gegen das am Sonntag begonnene Manöver für die Verteidigung von Dokdo zurückgewiesen.Es handele sich um eine regelmäßige Übung zum Schutz des südkoreanischen Territoriums, sagte Noh am Montag vor dem parlamentarischen Sonderausschuss für Budget und Bilanzen. Dies betreffe die Souveränität Südkoreas und könne kein Streitgegenstand sein.Japans Argument lasse an dessen Entschuldigung und Reflexionen über die Aggression des imperialistischen Japans gegen Korea sowie die Aufrichtigkeit solcher Reflexionen zweifeln. Dies stelle die Leugnung der vollständigen Unabhängigkeit Koreas dar, betonte er.Noh verteidigte die Entscheidung, das Abkommen mit Japan über den Austausch von Militärinformationen zu beenden. Das sei eine angemessene Maßnahme gewesen, für die sich Südkorea angesichts des Vertrauensbruchs durch Japan habe entscheiden können. Japan habe mit der Streichung Südkoreas aus seiner Liste der in Hinsicht auf die Sicherheit befreundeten Länder das Vertrauen zwischen beiden Ländern verletzt.Er unterstrich, dass die Entscheidung mit Rücksicht auf die aktuelle Situation und die künftige Außenpolitik sowie die Sicherheit und nach dem vorsichtigen Abwägen der nationalen Interessen getroffen worden sei. Er glaube, es diene weder einer grundlegenden Problemlösung noch zukunftsorientierten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan, das Abkommen trotz der widersprüchlichen Haltung und der ungerechten Schritte Japans zu verlängern.