Präsident Moon und Äthiopiens Ministerpräsident führen Gipfelgespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali ein Gipfelgespräch geführt.Bei dem Treffen am Montag in Seoul diskutierten die beiden umfangreich über die bilateralen Beziehungen und die regionale Situation.Laut dem Präsidialamt bat Moon um Äthiopiens stetige Unterstützung und Kooperation für den Friedensprozess der südkoreanischen Regierung für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, die Koexistenz und den Wohlstand. Er schätzte die Bemühungen von Ministerpräsident Abiy um die Friedensschaffung in der ostafrikanischen Region, darunter die Verbesserung der Beziehungen mit Eritrea nach dem Grenzkonflikt, hoch ein.Abiy bewertete Moons Willen und die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um den Aufbau einer Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel hoch und bekräftigte die feste Unterstützung Äthiopiens.Beide teilten die Ansicht, dass die anlässlich der Teilnahme Äthiopiens am Koreakrieg geknüpften traditionellen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern zu einer gegenseitig vorteilhaften und praktischen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten erweitert werden müssten. Vereinbart wurde, durch einen gemeinsamen Ausschuss auf Ministerebene, der anlässlich des Spitzentreffens gebildet wird, nach konkreten Wegen zur Kooperation zu suchen.Moon und Abiy teilten zudem die Ansicht, dass das Investitionsumfeld verbessert werden müsse, um den Handel und die Investitionen zwischen beiden Staaten zu fördern. Moon bat auch um Interesse und Kooperation in Hinsicht auf Schwierigkeiten koreanischer Unternehmen in Äthiopien.Abiy und seine Gattin trafen am Sonntag zu einem offiziellen Besuch auf Moons Einladung in Südkorea ein. Sie werden am Dienstag heimkehren.Abiy besucht Südkorea als erster äthiopischer Ministerpräsident seit 2011 und als erster Staats- oder Regierungschef eines afrikanischen Landes seit Moons Amtsantritt.