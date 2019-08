Kyodo: Südkorea, China und Japan koordinieren Abhaltung von Gipfel im Dezember

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan koordinieren laut einem Medienbericht, ein trilaterales Gipfeltreffen um den Weihnachtstag abzuhalten.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete unter Berufung auf eine diplomatische Quelle, dass die drei Länder auf der Grundlage der Diskussionen beim trilateralen Außenministertreffen in der Vorwoche in Peking mit einer entsprechenden Abstimmung begonnen hätten.Ein leitender Beamter des japanischen Außenministeriums betonte die Notwendigkeit, die trilaterale Kooperation trotz der Spannungen zwischen Südkorea und Japan fortzusetzen.Kyodo ging davon aus, dass ein bilaterales Gespräch zwischen Präsident Moon Jae-in und Premierminister Shinzo Abe kaum zustande kommen könnte, wenn der trilaterale Gipfel stattfinden wird.Es wird erwartet, dass Abe und der chinesische Premierminister Li Keqiang zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen werden, um über einen geplanten Staatsbesuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Japan zu diskutieren.Der letzte trilaterale Gipfel fand im Mai letzten Jahres in Tokio statt.