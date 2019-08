Südkorea gibt Reisewarnung für Hongkong aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat angesichts der anhaltenden Demonstrationen im Zuge der Demokratiebewegung eine Reisewarnung für Hongkong ausgegeben.Das Außenministerium teilte diese Entscheidung am Montag mit. Dies wurde mit der Sorge um die Sicherheit koreanischer Staatsbürger begründet, weil im gesamten Gebiet von Hongkong Demonstrationen stattfänden und es zu immer heftigeren Zusammenstößen komme.Damit gilt die Reisewarnung der niedrigsten Stufe des vierstufigen Warnsystems. Das Ressort riet Landsleuten, die sich derzeit in Hongkong aufhalten oder die Stadt besuchen wollen, sich umsichtig zu verhalten und Vorkehrungen für ihre eigene Sicherheit zu treffen.Das Ministerium will die Situation in Hongkong weiter aufmerksam verfolgen und abhängig von den Entwicklungen über eine Verschärfung oder Aufhebung der Reisewarnung entscheiden.