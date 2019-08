Koreanisches Reaktormodell erhält Design-Zertifikat in USA

Photo : YONHAP News

Das koreanische Reaktormodell APR1400 hat ein Design-Zertifikat der US-Behörde Nuclear Regulatory Commission (NRC) erhalten.Das teilte die Koreanische Gesellschaft für Wasser- und Atomkraft (KHNP) am Dienstag mit. Das Modell habe im vergangenen September die Genehmigung für die Standardausführung erhalten und sei nach einem elfmonatigen Gesetzgebungsverfahren in den Anhang des Codes of Federal Regulations (CFR) der USA aufgenommen worden.Der APR1400 ist der erste Reaktortyp von außerhalb der USA, der ein Bauart-Zertifikat in den USA erhielt.Das Design-Zertifikat der NRC ist eine Art Sicherheitsbestätigung, die den Bau und Betrieb dieses Reaktormodells in den USA erlaubt. Ein Inhaber dieses Zertifikats muss nur das Baugrundstück einer Prüfung unterziehen lassen, sollte ein Reaktor dieses Typs in den USA gebaut werden sollen.Die Bewerbung um die US-Bescheinigung hatten die KHNP, Entwicklerin des Reaktormodells, gemeinsam mit der Stromgesellschaft KEPCO eingereicht.Leichtwasserreaktoren des Typs APR1400 wurden in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert und befinden sich an zwei Atomkraftwerken in Südkorea in Betrieb oder werden dort gebaut.Das Reaktormodell war zuvor im Oktober 2017 von der European Utility Requirements (EUR) genehmigt worden.