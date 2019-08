Nordkorea hat laut US-Präsident Trump riesiges Potenzial

Photo : KBS News

Nordkorea hat laut Einschätzung von US-Präsident Donald Trump riesiges Potenzial.Nordkorea sei sehr günstig gelegen, da es an China, Russland und Südkorea grenze. Das sagte Trump am Montag auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Abschluss des G7-Gipfels in Frankreich.Nordkoreas Führer Kim Jong-un, den er sehr gut kenne, sei ein Mann mit einem Land, das ein riesiges Potenzial besitze und Kim erkenne dies.Trump pries außerdem die Transport-Infrastruktur auf der koreanischen Halbinsel an. Menschen wollten nach Südkorea gelangen und sie würden den Zug oder andere Wege wählen, wenn sie nicht fliegen wollten, hieß es weiter.