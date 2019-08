Verbraucherstimmung trübt sich den vierten Monat in Folge ein

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung hat sich im August den vierten Monat in Folge eingetrübt.Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank fiel der Konsumklimaindex Composite Consumer Sentiment Index (CCSI) im August um 3,4 Punkte im Vormonatsvergleich auf 92,5.Der Index war von Dezember bis April fünf Monate in Folge gestiegen, ehe ein Abwärtstrend einsetzte.Ein Mitarbeiter der Notenbank erklärte das Ergebnis mit Japans Exportrestriktionen, der Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie schwachen Ausfuhren. Auch wurden der Kursrückgang an der Börse und die Abwertung der Landeswährung als Faktoren genannt.Der Teilindex für die Zinsaussichten rutschte um neun Punkte auf 85. Ausschlaggebend hierfür waren die Zinssenkung durch die US-Notenbank, eine wahrscheinliche zusätzliche Leitzinssenkung durch die südkoreanische Notenbank sowie der gesunkene Marktzins im Land.Der Teilindex für die Aussichten auf Beschäftigungschancen fiel um drei Punkte auf 74.