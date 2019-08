Regierung will Angebot an stark nachgefragten Lebensmitteln vor Chuseok-Feiertagen erhöhen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will im Vorfeld der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok das Angebot an saisonal stark nachgefragten Agrar- und Fischereiprodukten steigern.Die Regierung legte bei einer Kabinettssitzung am Dienstag entsprechende Maßnahmen zur Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger vor den Chuseok-Feiertagen vor. Der Chuseok-Feiertag, der 15. Tag des achten Mondmonats, fällt dieses Jahr auf den 13. September. Er wird somit etwa zwei Wochen früher als im Durchschnitt der letzten Jahre gefeiert.Gemäß dem Maßnahmenpaket werden 15 saisonal stark nachgefragte Waren, darunter Äpfel, Birnen und Rindfleisch, in bis zu dreifach größerer Menge als gewöhnlich in Umlauf gebracht. Dies erfolgt in Kooperation mit den Genossenschaften für Agrar-, Fischerei- und Forstprodukte.Für einen reibungslosen Transport solcher Produkte werden zusätzliche Lieferfahrzeuge gesichert. Auch wird eine Unterstützung für eine zügige Zollabfertigung von Kurierlieferungen aus dem Ausland zu Geschenkzwecken angeboten.Für die Preisstabilität werden Geschenksets aus Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten landesweit in 2.000 Läden zu Rabattpreisen angeboten.Vom 12. September, dem Vortag des Chuseok-Feiertags, bis 14. September werden Autos von der Autobahn-Maut befreit. Fahrten mit dem Hochgeschwindigkeitszug KTX werden um bis zu 40 Prozent preisgünstiger sein.Während der Feiertage wird der Eintritt zu wichtigen Palästen und Museen kostenlos sein. Das Notfallmedizin-System wird rund um die Uhr in Betrieb sein.Die im Nachtragshaushalt vorgesehenen Finanzmittel für die Provinz Gangwon und Pohang, die von Naturkatastrophen hart betroffen waren, werden noch im September zu mindestens 80 Prozent ausgegeben.