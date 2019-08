Durchschnittsalter registrierter Einwohner steigt auf 42,1 Jahre

Photo : YONHAP News

Die registrierten Einwohner in Südkorea sind im Schnitt 42,1 Jahre alt.Das ergab sich aus dem Statistischen Jahrbuch zur Verwaltung und Sicherheit 2019, das das Innenministerium veröffentlichte.Demnach sind insgesamt 51,83 Millionen Einwohner mit Stand von Ende letzten Jahres registriert. Die Zahl stieg um 0,09 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.Ihr Durchschnittsalter nahm um 0,6 Jahre auf 42,1 Jahre zu. Die Männer sind im Schnitt 40,9 Jahre alt, die Frauen 43,2 Jahre alt.Die größte Gruppe bildet der Jahrgang 1971. Rund 942.700 Einwohner wurden in diesem Jahr geboren. Bei den Männern macht der Jahrgang 1971 den größten Anteil aus, während bei den Frauen der Jahrgang 1960 Spitzenreiter ist.Das jüngste Durchschnittsalter verzeichnet Sejong mit 36,7 Jahren unter den Großstädten und Provinzen. Die Einwohner in der Provinz Süd-Jeolla sind dagegen mit 45,6 Jahren durchschnittlich am ältesten.