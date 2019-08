Südkorea und UNICEF streben Kooperation für bessere Gesundheitslage in Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Südkorea und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF wollen mittel- und langfristige Kooperationsmaßnahmen ausarbeiten, um die Gesundheit und Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern sowie Schwangeren in Nordkorea zu verbessern.Darauf hätten sich Vereinigungsminister Kim Yeon-chul und UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore bei ihrem Treffen am Montag in Seoul geeinigt, teilte das Vereinigungsministerium mit.Kim betonte bei dem Treffen, die Regierung verfolge den Grundsatz, getrennt von der politischen Lage künftig humanitäre Hilfsprojekte für Nordkorea durchzuführen. Er bedanke sich sehr dafür, dass die UNICEF inmitten der schwierigen Verhältnisse die Hilfsprojekte für die Gesundheit und Ernährung von Säuglingen, Kleinkindern und Schwangeren in Nordkorea ständig und aufrichtig durchführe.Fore dankte für Südkoreas Kooperation und Unterstützung für die Kinder, die am meisten Hilfe benötigen.Die Regierung hatte im Juni beschlossen, internationalen Organisationen acht Millionen Dollar für ihre Hilfsprojekte in Nordkorea zur Verfügung zu stellen. 3,5 Millionen Dollar davon wurden der UNICEF bereitgestellt.