38 North: Anzeichen für Produktion von atomwaffenfähigem Uran in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Laut einer US-Webseite werden Anzeichen beobachtet, die darauf hindeuten, dass Nordkorea weiterhin an der Produktion von hoch angereichertem Uran für Atomwaffen arbeitet.Die auf Nordkorea spezialisierte Webseite 38 North schrieb am Dienstag (Ortszeit) nach der Auswertung von Satellitenaufnahmen, dass seit 2017 eine zusätzliche Anhäufung von Abfällen aus der Uranmine und der Anreicherungsfabrik in Pyongsan in der nordkoreanischen Provinz Nord-Hwanghae beobachtet worden sei.Jüngst hatte Jacob Bogle, ein ziviler Nordkorea-Analyst, gestützt auf Satellitenaufnahmen der Uranmine in Pyongsang behauptet, dass radioaktive Abfälle aus der dortigen Fabrik über den nahe gelegenen Fluss Ryesong ins Westmeer Koreas gelangen könnten.Abwässer, die aus der Rohrleitung durchsickerten, gelangten zum Teil direkt in einen Nebenfluss des Ryesong. Der Fluss fließe ins Westmeer, daher könne schließlich das Westmeer verschmutzt werden, hatte es damals geheißen.Diesbezüglich schrieb 38 North, obwohl die jüngsten Medienberichte darüber zutreffend seien, seien die Überschriften aufgebauscht gewesen. Die beobachtete Leckage sei weniger stark als die Schlagzeilen suggerierten.