Seoul kritisiert Äußerungen von Japans Außenminister

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat die jüngste Äußerung des japanischen Außenministers Taro Kono kritisiert, dass die Geschichte nicht neu geschrieben werden könne.Es sei fraglich, ob ein ranghoher Diplomat Japans, der solche Bemerkungen gemacht habe, der dunklen Geschichte ins Gesicht sehe, schrieb das Außenministerium am Dienstag in einer Stellungnahme. Die dunkle Geschichte habe mehreren asiatischen Ländern einschließlich Koreas und ihren Bürgern enorme Schmerzen bereitet.Man wolle darauf hinweisen, dass ein Versuch, die von Japan verursachte dunkle und unglückliche Geschichte zu leugnen und neu zu schreiben, niemals erfolgreich sein könne, betonte das Ministerium.Die Stellungnahme erfolgte, nachdem Kono auf einer Pressekonferenz am Dienstag gesagt hatte, dass die wichtigste Frage zwischen Südkorea und Japan das Abkommen über Ansprüche von 1965 sei. Südkorea müsse wissen, dass es unmöglich wäre, die Geschichte neu zu schreiben.