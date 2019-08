Präsident Moon fährt Wasserstoffauto als Dienstwagen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich für ein Wasserstoffauto als Dienstwagen entschieden.Der Staatschef sei am Dienstag erstmals mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug NEXO von Hyundai Motor gefahren, teilte das Präsidialamt mit. Er sei von einem Bürogebäude am Präsidentensitz zum Hauptgebäude gefahren.Moon sagte, es sei von Bedeutung, dass erstmals ein Wasserstoffauto als offizielles Fahrzeug des Präsidenten ausgewählt worden sei. Er hege große Erwartungen für Veränderungen im Alltag und wirtschaftliche Effekte, die Wasserstofffahrzeuge herbeiführen würden.Laut dem Präsidialamt wolle Moon mit seiner Entscheidung ein Zeichen setzen, dass er die Wasserstoffwirtschaft beleben und den Feinstaubgehalt in der Luft reduzieren will.Das Wasserstoffauto werde für kurze Dienststrecken und Routineaufgaben des Präsidenten eingesetzt. Der Anwendungsbereich werde später schrittweise erweitert, hieß es.Das Präsidialamt hatte zuvor bereits sechs Wasserstoffautos für das Sekretariat und den Sicherheitsdienst als Dienstwagen angeschafft.