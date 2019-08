Zutaten für Ahnenritual zum Erntedankfest auf Märkten billiger als im Supermarkt

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion werden die Zutaten für das Ahnenritual auf den traditionellen Märkten deutlich günstiger sein als in den großen Supermärkten.Die Preise seien um rund 18 Prozent niedriger, ergab eine Untersuchung des städtischen Unternehmens für Agrar- und Fischereiprodukte sowie Lebensmittel. Dieses hatte am 19. August die Preise auf 50 traditionellen Märkten und in 20 Hypermärkten in Seoul erfasst.Nach dem am Mittwoch bekannt gegebenen Ergebnis muss eine sechs- bis siebenköpfige Familie 194.000 Won (160 Dollar) ausgeben, um auf einem traditionellen Markt alle Zutaten für ein Ahnenritual zu bekommen. In einem Hypermarkt müsste sie 237.000 Won (225 Dollar) ausgeben.Auf den traditionellen Märkten waren die Zutaten im Schnitt um 0,7 Prozent teurer als im Vorjahr, in den großen Supermärkten verteuerten sie sich um 6,9 Prozent.Die Stadtverwaltung erläuterte, dass wegen der schwachen Obsternte das Preisniveau in diesem Jahr allgemein höher sei. Auch der vergleichsweise frühe Termin der Chuseok-Feiertage spiele eine Rolle.