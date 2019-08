Cho Hye-yeon erzielt als erste Go-Spielerin 600 Siege

Photo : YONHAP News

Cho Hye-yeon hat als erste südkoreanische Profi-Go-Spielerin 600 Siege erzielt.Cho, Go-Spielerin von dan (Rang) 9p, siegte am Dienstag im ersten Spiel des Playoff der Koreanischen Go-Spiel-Liga der Frauen über Kim Su-jin.Damit verbuchte Cho insgesamt 600 Siege und 450 Niederlagen bei einem Unentschieden.Die 34-Jährige wurde im Jahr 1997 Profi-Go-Spielerin und feierte im Juni jenes Jahres ihren ersten Sieg als Profi. Im Januar 2002 feierte sie ihren 100. Sieg, um dann als zweite weiblicher Go-Profi in Südkorea im September 2014 den 500. Sieg zu erzielen.Sie holte bei den Asienspielen 2010 in Guanzhou Mannschaftsgold und gewann bisher vier Titel.Unter den männlichen Go-Profis in Südkorea ist Cho Hun-hyeon mit insgesamt 1.949 Siegen der Rekordhalter bei den meisten Siegen.