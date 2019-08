Großbritannien, Frankreich und Deutschland verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben Nordkoreas Raketenstarts in jüngster Zeit verurteilt.In einer am Dienstag in New York veröffentlichten Erklärung wurden von Nordkorea grundlegende Maßnahmen für eine Denuklearisierung gefordert. Auch solle sich das Land für einen bedeutungsvollen Dialog mit den USA einsetzen.Die Erklärung war im Anschluss an eine Sitzung des Weltsicherheitsrats hinter verschlossenen Türen veröffentlicht worden. Darin heißt es auch, dass die internationalen Sanktionen in vollem Umfang aufrechterhalten und strikt umgesetzt werden müssten, bis Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramme abgeschafft sind.Bereits im August hatten die drei Länder eine ähnliche Erklärung veröffentlicht. Damals hatte es geheißen, dass Nordkoreas Raketenstarts gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstießen.Die USA unterzeichneten die Erklärungen nicht. Allgemein wird davon ausgegangen, dass sie jegliche Handlungen unterlassen wollen, die neue Gespräche mit Pjöngjang gefährden könnten.