US-Außenminister: Nordkoreas schurkisches Verhalten kann nicht ignoriert werden

Photo : KBS News

Nach Worten des US-Außenministers Mike Pompeo kann Nordkoreas schurkisches Verhalten angesichts der festgefahrenen Nukleargespräche nicht ignoriert werden.Die Bemerkung machte der Chefdiplomat am Dienstag in einer Rede vor Veteranen in Indianapolis. Er betonte darin, dass die Trump-Regierung in ihrer Diplomatie Werte des Amerikanismus angestrebt habe.Die Regierung habe niemals vorgegeben, dass Iran ein verantwortungsbewusster Akteur im Mittleren Osten sei. China warf er in handels- und sicherheitspolitischen Fragen ein schlechtes Benehmen vor.In Bezug auf Nordkorea sagte er weiter, dass die USA weltweite Unterstützung für die Denuklearisierung Nordkoreas aktiviert hätten.Bereits in einer Rede in der Vorwoche hatte Pompeo Nordkorea als schurkisch bezeichnet. Frühere US-Regierungen hätten nahezu nichts unternommen, wenn Schurkenstaaten wie Nordkorea Raketen und Atomwaffen testeten, hatte es geheißen.