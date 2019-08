Präsident Moon: Südkorea muss Volkswirtschaft auf eigene Faust schützen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass Südkorea keine andere Wahl habe, als seine Wirtschaft auf eigene Faust zu schützen.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Mittwoch bei der Grundsteinlegungsfeier für eine Fabrik von Hyundai Mobis in Ulsan. Die Äußerung erfolgte, nachdem die Streichung Südkoreas aus Japans weißer Liste der bevorzugten Handelspartner am selben Tag in Kraft gesetzt worden war.Hyundai Mobis, ein Automobilzulieferer, verlegte die Produktion aus China nach Ulsan und baut in der südöstlichen Stadt eine Fabrik zur Herstellung von Batteriesystemen für Elektroautos. Nach der Fertigstellung sollen dort Batteriesysteme für 100.000 Autos im Jahr gefertigt werden.Fünf weitere Automobilzulieferunternehmen, die in China produziert hatten, kehrten inzwischen nach Südkorea zurück.Moon betonte, dass die Rückkehr aussichtsreicher Unternehmen in einer schwierigen Zeit der südkoreanischen Wirtschaft Hoffnung gebe. Er forderte, das Südkorea die Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes verbessern und somit aus eigener Kraft Japan übertrumpfen sollte.