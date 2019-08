Börse legt zweiten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zugelegt.Der Hauptindex Kospi gewann 0,86 Prozent auf 1.941,09 Zähler. Für den Anstieg sorgten vor allem institutionelle Anleger, die heute Netto-Käufer waren.Die US-Börse hatte am Dienstag nachgegeben. Die erste Zinsinversion seit 2008 verstärkte dort die Angst vor einer Rezession. Auch in Südkorea blieben die Anleger angesichts Sorgen über die Entwicklung der Weltwirtschaft insgesamt vorsichtig.Jedoch habe die Zinsinversion nur einen geringen Einfluss auf die südkoreanische Börse gehabt, da die Nachricht bereits den Anlegern berücksichtigt worden sei, sagte Analyst Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.