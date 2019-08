Gespräche zwischen Generaldirektoren der Außenministerien Südkoreas und Japans

Photo : YONHAP News

Leitende Beamte der Außenministerien Südkoreas und Japans werden am Donnerstag in Seoul Gespräche führen.Kim Jung-han, Generaldirektor für Asien- und Pazifik-Angelegenheiten, wird gegen 14 Uhr am Sitz des Außenministeriums in Seoul seinen japanischen Amtskollegen Kenji Kanasugi treffen.Das Treffen ist das erste Gespräch zwischen Beamten der Außenministerien, nachdem Japan die Streichung Südkoreas aus seiner weißen Liste der bevorzugten Handelspartner am Mittwoch in Kraft gesetzt hatte.Wie verlautete, werde Kim auf die Ungerechtigkeit des japanischen Schritts hinweisen und um dessen unverzügliche Zurücknahme bitten.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, welche Position Kanasugi hinsichtlich der jüngsten Entscheidung der südkoreanischen Regierung mitteilen wird, das Abkommen mit Japan über den Austausch von Militärinformationen nicht zu verlängern.Kanasugi, Japans Chefunterhändler für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm, wird gegen 16 Uhr mit dem südkoreanischen Nuklearunterhändler Lee Do-hoon zusammenkommen, bevor er nach Japan zurückkehrt.