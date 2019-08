US-Verteidigungsminister und Generalstabschef über Streit zwischen Südkorea und Japan enttäuscht

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Mark Esper ist von Südkorea und Japan sehr enttäuscht.Das sagte er am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Generalstabschef Joseph Dunford am Sitz des Verteidigungsministeriums in Washington.Er sei sowohl von Südkorea als auch Japan sehr enttäuscht, weil ihr Streit zur Beendigung eines Militärabkommens geführt habe.Dunford sagte, er teile die Enttäuschung des Pentagon-Chefs. Der Streit zwischen Seoul und Tokio sei ein Rückschlag in den Beziehungen der beiden sehr wichtigen Verbündeten.Er äußerte die Hoffnung, dass Südkorea und Japan ihre Differenzen überwinden können. Sie würden zusammen mit den USA gemeinsamen Bedrohungen in der Region gegenübersehen. Sie seien stärker, wenn sie zusammenarbeiteten, hieß es weiter.