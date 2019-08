Kultur Seoul will neuen U-Bahnpass für ausländische Touristen einführen

Seoul Metro will binnen Jahresfrist einen neuen U-Bahnpass für ausländische Touristen einführen, der unbegrenzte U-Bahnfahrten in einem bestimmten Zeitraum ermöglicht.



Den Plan gab der öffentliche U-Bahntreiber der Hauptstadt am Donnerstag bekannt.



Dabei wird der Touristenpass „Discover Seoul Pass“ um die Funktion freier U-Bahnfahrten erweitert. Ausländische Touristen im Besitz dieses Passes können innerhalb eines bestimmten Zeitraums beliebig mit der U-Bahn (Linien 1 bis 9) in Seoul fahren.



Derzeit muss man den Discover Seoul Pass zuerst aufladen, um diesen auch als Verkehrskarte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verwenden zu können. Auf dem neuen Pass muss dagegen kein Guthaben aufgeladen werden.



Seoul Metro will mit Rücksicht auf Beispiele im Ausland die Preise festlegen, damit Ausländer ohne Weiteres den Pass nutzen können. Versionen für eine eintägige und dreitägige Nutzung würden probeweise eingeführt, auch in Form einer mobilen Karte.



Der Discover Seoul Pass gewährt einen freien Eintritt zu vielen Touristenattraktionen und Rabatte an touristischen Zielen. Der Pass gilt je nach Preisen für eine 24-, 48- und 72-stündige Nutzung.